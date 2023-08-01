Кабмин принял постановление о требованиях использования и оценке соответствия в сфере доверительных услуг

Акты определят требования квалифицированных электронных доверительных услуг в государственных учреждениях, а также урегулируют правила проведения оценки соответствия в сфере доверительных услуг.

Во вторник, 1 августа, Кабинет министров принял постановления №1215 и №749 о доверительных услугах. Акты определят требования квалифицированных электронных доверительных услуг в государственных учреждениях, а также урегулируют правила проведения оценки соответствия в сфере доверительных услуг. Об этом сообщает КМУ.

Постановление №749 определяет требования использования квалифицированных электронных доверительных услуг в государственных учреждениях. В частности, квалифицированных электронных подписей и печатей для реализации полномочий, связанных с обретением, изменением или прекращением прав и обязанностей физических и юридических лиц. А также использование усовершенствованных подписей и печатей для подготовки, согласования и подписания проектов электронных документов.

Благодаря принятому постановлению № 1215 будет урегулирована оценка соответствия европейским и международным стандартам. В частности, воставщики доверительных услуг смогут пройти процедуру оценки соответствия требованиям к квалифицированным поставщикам и услугам в иностранном органе по оценке соответствия. Полученные аудиторские отчеты будут признаваться в Украине.

Это позволит воставщикам доверительных услуг получить альтернативу аттестата соответствия системы защиты информации, выдаваемой в Администрации Госспецсвязи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.