В Херсонской области тракторист подорвался на мине: водителя госпитализировали

В результате детонирования взрывного устройства, тракторист получил многочисленные ранения.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

В Херсонской области тракторист подорвался на взрывном устройстве. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, – сообщает Офис Генерального прокурора.

Вблизи села Чкалово Бериславского района во время выполнения полевых работ тракторист наехал на неизвестное взрывное устройство, которое сдетонировало. Мужчина получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения руки, спины и головы.

Он доставлен в больницу, где оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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