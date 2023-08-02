Мальчик за день выпивал 4 бутылки пива и курил.

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В Польше 8-летний мальчик получил алкогольную и никотиновую зависимость. Он мог несколько раз в неделю выпить 3-4 бутылки пива и выкурить более десятка сигарет, – сообщает gazeta.pl.

Психолог Центра психологической поддержки детей и подростков в Пиле Гжегож Зенба рассказал, что самому молодому их пациенту всего 8 лет. Он выпивал 3-4 банки пива несколько раз в неделю и выкуривал с десяток сигарет. Теперь ребенка лечат от алкогольной и никотиновой зависимости.

В Польше отмечают, что проблема зависимых детей растет, о чем свидетельствует количество направлений на терапию. Центр психологической поддержки детей и подростков в Пиле принимает пациентов на добровольную терапию. Она длится от трех до двенадцати месяцев.

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