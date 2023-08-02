Хлопчик за день випивав 4 пляшки пива і курив.

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У Польщі 8-річний хлопчик отримав алкогольну та нікотинову залежність. Він міг кілька разів на тиждень випити 3-4 пляшки пива та скурити понад десяток цигарок, – повідомляє gazeta.pl.

Психолог Центру психологічної підтримки дітей та підлітків у Пілі Гжегож Зенба розповів, що наймолодшому їхньому пацієнту лише 8 років. Він випивав 3-4 банки пива кілька разів на тиждень і викурював з десяток сигарет. Тепер дитину лікують від алкогольної та нікотинової залежності.

У Польщі наголошують, що проблема залежних дітей зростає, про що свідчить кількість направлень на терапію. Центр психологічної підтримки дітей та підлітків у Пілі приймає пацієнтів на добровільну терапію. Вона триває від трьох до дванадцяти місяців.

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