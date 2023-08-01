На Херсонщині тракторист підірвався на міні: водія госпіталізували

В результаті детонування вибухового пристрою, тракторист отримав численні поранення.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

На Херсонщині тракторист підірвався на вибуховому пристрої. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Поблизу села Чкалове Бериславського району під час виконання польових робіт тракторист наїхав на невідомий вибуховий пристрій, який здетонував. Чоловік отримав мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення руки, спини, та голови.

Його доставлено до лікарні, де надається кваліфікована медична допомога.

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