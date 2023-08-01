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  1. В Україні

Кабмін ухвалив постанови про вимоги використання та оцінку відповідності у сфері довірчих послуг

18:49, 1 серпня 2023
Акти визначать вимоги використання кваліфікованих електронних довірчих послуг у державних установах, а також урегулюють правила проведення оцінки відповідності у сфері довірчих послуг.
Кабмін ухвалив постанови про вимоги використання та оцінку відповідності у сфері довірчих послуг
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У вівторок, 1 серпня, Кабінет міністрів ухвалив постанови № 1215 та № 749 про довірчі послуги. Акти визначать вимоги використання кваліфікованих електронних довірчих послуг у державних установах, а також урегулюють правила проведення оцінки відповідності у сфері довірчих послуг. Про це повідомляє КМУ.

Постанова №749 визначає вимоги використання кваліфікованих електронних довірчих послуг у державних установах. Зокрема, кваліфікованих електронних підписів та печаток для реалізації повноважень, пов’язаних із набуттям, зміною чи припиненням прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб. А також використання вдосконалених електронних підписів та печаток для підготовки, погодження та підписання проектів електронних документів.

Завдяки ухваленій постанові № 1215 буде врегульовано оцінку відповідності до європейських та міжнародних стандартів. Зокрема, надавачі довірчих послуг зможуть пройти процедуру оцінки відповідності вимогам до кваліфікованих надавачів та послуг в іноземному органі з оцінки відповідності. Отримані аудиторські звіти визнаватимуть в Україні.

Це дозволить надавачам довірчих послуг отримати альтернативу атестата відповідності системи захисту інформації, яку видають в Адміністрації Держспецзв’язку.

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