ВАКС затвердив угоду між Миколою Злочевським та САП

Микола Злочевський отримав покарання - штраф у розмірі 68 тисяч гривень.

У вівторок, 1 серпня, колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім міністром екології та природних ресурсів України Миколою Злочевським. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Прокурором при вирішенні питання про укладення даної угоди про визнання винуватості відповідно до вимог ст. 470 КПК України враховано беззаперечне визнання указаною особою своєї винуватості в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, відсутність матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, а також наявність суспільного інтересу у забезпеченні швидшого судового провадження, яке забезпечить повне, своєчасне та невідворотне покарання особі.

Крім того, за результатами співпраці з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури обвинувачений сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проекту Армія Дронів. Також обвинувачений надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн.

Відповідно до угоди суд визнав колишнього міністра винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України.

За вироком суду йому призначено узгоджене основне покарання у виді штрафу в розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначимо, що вказане рішення винесла колегія суддів ВАКС у складі - Сергій Мойсак (головуючий), Ольга Саландяк та Катерина Широка.

У САП додали, що справа спроби передачі хабара від екс-міністра екології стала одним із найбільших донатів на ЗСУ в Україні.

«За фактом спроби передачі рекордного хабара керівництву антикорупційних органів було проведено досудове розслідування по двом кримінальним провадженням. Перше стосувалося учасників, що безпосередньо займалися організацією передачі неправомірної вигоди. Друге - безпосередньо колишнього міністра екології, від імені якого була спроба передати рекордний хабар», — йдеться у повідомленні.

У межах розгляду двох кримінальних проваджень на потреби ЗСУ було передано 805,5 млн грн. Кошти були направлені на:

174,1 млн грн – на Сили Спеціальних операцій Збройних Сил України;

600 млн грн – на проект «Армія Дронів» від UNITED 24;

31,4 млн грн – на допомогу ЗСУ через рахунок НБУ.

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