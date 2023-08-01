Исландия приостановила работу своего посольства в рф

Работу посольства приостановили из-за ухудшения торговых, культурных и политических отношений между странами.

Во вторник, 1 августа, Исландия приостановила работу своего посольства на территории рф. Об этом сообщает «Голос Америки».

Отмечают, что причиной для закрытия посольства в рф стало то, что отношения между двумя странами упали до «исторического минимума». Следовательно, по словам министерства иностранных дел Исландии, работа дипломатической миссии в России больше не оправдана.

«Решение о приостановлении деятельности посольства Исландии в москве не является разрывом дипломатических отношений. Как только условия разрешат, Исландия в приоритетном порядке возобновит деятельность», - говорится в заявлении МИД.

Посольство в москве представляло Исландию в отношениях не только с рф, но и с Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Теперь его представительство будет осуществляться МИД Исландии в Рейкьявике.

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