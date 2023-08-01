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  1. Общество

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк одержали первые победы на турнире в Вашингтоне

19:50, 1 августа 2023
Накануне зрителей предупредили, что рукопожатий между украинскими спортсменами и спортсменами под нейтральным флагом не будет.
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк одержали первые победы на турнире в Вашингтоне
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Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк одержали победу на турнире WTA500 в Вашингтоне. Об этом сообщает «Голос Америки».

Ранее зрителей в США предупредили, что рукопожатий между украинскими спортсменами и спортсменами под нейтральным флагом не будет.

Свитолина еще в Великобритании настаивала, что на турнирах следует начать информировать болельщиков о ситуации:

«Это правильно», – цитирует Светолину информационное агентство АР, – «Я просила WTA уважать решение украинцев. И они это сделали.

Первой соперницей Элины Светолиной в столице США стала белоруска Виктория Азаренко, чемпионка Australian Open, которую Свитолина недавно победила на Уимблдоне-2023. Они встретились в общем седьмой раз между собой (на счету украинки была только одна победа).

Американские СМИ называют победу Элины Светолиной «продолжением ее триумфального восстановления после декретного отпуска».

На соревнование WTA500 в Вашингтоне в основную сетку попали три украинки: Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Марта Костюк.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк одержали победу на турнире WTA500 в Вашингтоне. Об этом сообщает «Голос Америки».

Ранее зрителей в США предупредили, что рукопожатий между украинскими спортсменами и спортсменами под нейтральным флагом не будет.

Свитолина еще в Великобритании настаивала, что на турнирах следует начать информировать болельщиков о ситуации:

«Это правильно», – цитирует Светолину информационное агентство АР, – «Я просила WTA уважать решение украинцев. И они это сделали.

Первой соперницей Элины Светолиной в столице США стала белоруска Виктория Азаренко, чемпионка Australian Open, которую Свитолина недавно победила на Уимблдоне-2023. Они встретились в общем седьмой раз между собой (на счету украинки была только одна победа).

Американские СМИ называют победу Элины Светолиной «продолжением ее триумфального восстановления после декретного отпуска».

На соревнование WTA500 в Вашингтоне в основную сетку попали три украинки: Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Марта Костюк.

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