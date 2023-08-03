Українська тенісистка Світоліна обіграла «нейтральну» росіянку Касаткіну і вийшла у чвертьфінал турніру у Вашингтоні

Завдяки виходу в чвертьфінал Еліна в онлайн світовому рейтингу піднялася на одне місце – 26-а позиція.

Перша ракетка України з тенісу Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA500 у Вашингтоні, обігравши «нейтральну» росіянку Дарію Касаткіну. Про це повідомяє Суспільне.

Зазначається, що Еліна та Дарія зустрічалися восьмий раз у кар'єрі. Усі попередні сім матчів, включно з грою на Ролан Гаррос-2023, виграла українка.

У Вашингтоні Еліна стартувала з перемоги над іншою «нейтральною» тенісисткою, Вікторією Азарєнко. А Касаткіна у першому раунді здолала бельгійку Еліз Мертенс.

Матч Світоліна – Касаткіна тривав трохи більше, ніж півтори години. Українка за поєдинок у Вашингтоні не втратила жодної своєї подачі і виграла матч з однаковим рахунком у кожному сеті – двічі по 6:2.

У чвертьфіналі турніру Еліна Світоліна зіграє проти переможниці «американського дербі» між Джесіккою Пегулою (перша сіяна на турнірі) та Пейтон Стернз.

Завдяки виходу в чвертьфінал Еліна в онлайн світовому рейтингу піднялася на одне місце – 26-а позиція.

На турнірі у Вашингтоні також продовжує грати українка Марта Костюк, на яку очікує матч другого раунду.

Раніше ми писали, що українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк вибороли перші перемоги на турнірі у Вашингтоні.

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