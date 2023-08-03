В Україні розпочалася робота над правовим регулюванням штучного інтелекту, — Федоров

Використання ШІ заплановано в різних сферах: військові технології, обробка і аналіз даних Держстату та впровадження віртуального помічника в «Дії».

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Україна розпочала роботу над правовим регулюванням штучного інтелекту. Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр зазначив, що стратегічна сесія за участю експертів, урядовців, народних депутатів і юристів стала початком роботи над нормативним полем для штучного інтелекту, на ній обговорювали шляхи, якими може йти Україна у сфері його правового регулювання.

«Ми повинні не відставати від всього світу, а очолити тренд ШІ. Розуміти, що відбувається, швидко реагувати та мати власну стратегію. Неможливо говорити про цифрову державу, якщо ми не формуємо прогресивну політику в напрямі штучного інтелекту та адженду для світу», - зазначив Федоров.

За його словами, використання ШІ в Україні заплановано в різних сферах, зокрема, Мінцифри розробляє віртуального помічника в «Дії», завдання якого швидко знаходити відповіді на запитання користувачів. Крім того, ШІ допомагатиме Держстату обробляти й аналізувати дані, додав очільник Мінцифри.

Окремо Федоров відзначив користь штучного інтелекту у військових технологіях. За його словами, штучний інтелект допомагає фіксувати переміщення техніки та особового складу ворога, збивати ракети, ефективніше наводити на цілі БПЛА тощо.

«Створюємо умови, щоб топові міжнародні компанії, які займаються штучним інтелектом, приходили на український ринок», - додав Федоров.

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