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Вимагав $6000 за документи для виїзду за кордон: суд взяв під варту посадовця військкомату на Полтавщині

11:41, 3 серпня 2023
Октябрський районний суд м. Полтави взяв під варту посадовця військкомату на Полтавщині, який підозрюється у вимаганні неправомірної вигоди.
Вимагав $6000 за документи для виїзду за кордон: суд взяв під варту посадовця військкомату на Полтавщині
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Октябрський районний суд м. Полтави 2 серпня взяв під варту посадовця військкомату на Полтавщині, якого підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (вимагання неправомірної вигоди за оформлення документів, що надають право на безперешкодний виїзд за межі державного кордону України). Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Також слідчим суддею визначено заставу в розмірі 214 720 грн. В разі внесення суми застави, підозрюваний звільняється з-під варти під заставу.

Визначено строк дії ухвали до 28 вересня 2023 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, посадова особа Б., діючи за попередньою змовою групою осіб, вимагала неправомірну вигоду у розмірі 6 000 доларів у О., за оформлення документів, що надають право на безперешкодний виїзд за межі державного кордону України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 332 КК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку.

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