Вчені виявили прихований вид депресії із «щасливим обличчям»: як діагностувати, симптоми

Іноді за веселою життєрадісною посмішкою ховається сильне бажання приховати справжні емоції та почуття.

Стало відомо про появу нового різновиду психічних розладів — високофункціональної депресії. Її ще називають «усміхненою депресією».

Люди з усміхненою депресією можуть приховувати симптоми депресії та мати щасливе обличчя. Зовні вони можуть виглядати задоволеними або навіть веселими. А за веселою життєрадісною посмішкою ховається сильне бажання приховати справжні емоції та почуття.

Новий різновид виявився виявився навіть більш підступним, ніж класичний варіант цього доволі важкого й неприємного захворювання. Видання Bridges to Recovery навело симптоми нового виду депресії.

Хворобу складніше діагностувати, адже людина виглядає, як зазвичай.

Нова депресія ніби адаптувалася до світу високих швидкостей. Вона майже не заважає працювати і виглядати цілком благополучно. Втім, люди, які страждають на неї, перестають радіти життю та відчувати піки емоцій. Все сприймається притуплено і не викликає зацікавлення. Людина не отримує задоволення від улюблених занять, при цьому списуючи хронічну проблему на втому чи стрес.

Причини депресії можуть бути геть різними. Це може бути втрата близької людини, травми психіки, пролонговані стресові ситуації на кшталт війни тощо. Часто люди не звертаються за допомогою та опиняються у замкнутому колі, вибратися з якого самостійно їм не вдається.

Симптоми високофункціональної депресії:

ви маєте апетит, втім смак їжі не приносить жодного задоволення,

займаєтесь спортом, втім не відчуваєте енергії та підйому опісля,

вдосталь чи навіть більше, ніж раніше спите, однак відчуваєте недосипання,

увечері вам складніше заснути, а вранці важче встати з ліжка,

яскраві емоційні події внутрішньо ніби проходять повз вас, вас часто переслідує відчуття, що між вами і світом ніби виникло невидиме «скло»,

спілкування з оточенням, навіть близькими та друзями, не дають відчуття близькості,

навіть у веселій компанії ви почуваєтесь за бар'єром власної замкнутості,

вам важко зосередитись на чомусь одному чи довго утримувати фокус уваги,

ви стали важкими на підйом і швидко втомлюєтесь,

вам складно примусити себе почати щось нове,

все довкола стало сірим та безбарвним.

Класична депресія все ж таки неабияк натякає на себе. Зазвичай тим, що людина припиняла будь-які соціальні активності та розривала усі зв'язки. Чи могла перестати стежити за власним виглядом та навіть гігієною.

У найтяжчих випадках проявів клінічної депресії пацієнти навіть можуть бути позбавлені можливості виконувати хатню роботу й обслуговувати себе у побуті. Їм складно вийти на вулицю чи навіть встати з ліжка. В декого з пацієнтів можуть проявитись суїцидальні нахили. Така депресія зі зрозумілих причин потребує госпіталізації.

За Міжнародною класифікацією хвороб існують також переддепресивні стани, за яких людина перебуває на межі між «небажанням жити» та сплесками гіперактивності в намаганнях собі хоч якось допомогти. Останнє може призводити до розвитку різноманітних залежностей.

Вчені додають, що високофункціональну депресію можна лікувати.

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