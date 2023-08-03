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В Україні узаконили автомобілі з правим розташуванням керма: кому дозволено їздити

10:09, 3 серпня 2023
Від 1 серпня в Україні дозволили машиниз правим кермом, проте не всім.
В Україні узаконили автомобілі з правим розташуванням керма: кому дозволено їздити
Фото: uzr.com.ua
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На українських дорогах із 1 серпня офіційно можна користуватися машинами з правим розташуванням керма. Набули чинності відповідні зміни до Закону «Про дорожній рух».

У законі чітко визначений перелік структур та організацій, які матимуть право використовувати такі автомобілі:

  • військові частини та підрозділи Збройних Сил України, інші утворені відповідно до законів України військові формування,
  • Служба безпеки України,
  • Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,
  • Національна гвардія,
  • Державна прикордонна служба,
  • Управління державної охорони,
  • Державна спеціальна служба транспорту,
  • Міністерство внутрішніх справ,
  • Національна поліція,
  • Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.

Машини з правим розташуванням керма можуть надходити до України виключно як гуманітарна, благодійна, міжнародна технічна допомога або за міждержавними угодами на інших умовах.

Усі авто з правим розташуванням керма підлягають відомчій реєстрації.

Експлуатація автомобілів з правим кермом буде дозволена на період дії в Україні воєнного стану, і протягом 90 днів після його закінчення.

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