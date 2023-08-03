В Україні узаконили автомобілі з правим розташуванням керма: кому дозволено їздити

На українських дорогах із 1 серпня офіційно можна користуватися машинами з правим розташуванням керма. Набули чинності відповідні зміни до Закону «Про дорожній рух».
У законі чітко визначений перелік структур та організацій, які матимуть право використовувати такі автомобілі:
- військові частини та підрозділи Збройних Сил України, інші утворені відповідно до законів України військові формування,
- Служба безпеки України,
- Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,
- Національна гвардія,
- Державна прикордонна служба,
- Управління державної охорони,
- Державна спеціальна служба транспорту,
- Міністерство внутрішніх справ,
- Національна поліція,
- Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.
Машини з правим розташуванням керма можуть надходити до України виключно як гуманітарна, благодійна, міжнародна технічна допомога або за міждержавними угодами на інших умовах.
Усі авто з правим розташуванням керма підлягають відомчій реєстрації.
Експлуатація автомобілів з правим кермом буде дозволена на період дії в Україні воєнного стану, і протягом 90 днів після його закінчення.
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