В Україні узаконили автомобілі з правим розташуванням керма: кому дозволено їздити

Від 1 серпня в Україні дозволили машиниз правим кермом, проте не всім.

Фото: uzr.com.ua

На українських дорогах із 1 серпня офіційно можна користуватися машинами з правим розташуванням керма. Набули чинності відповідні зміни до Закону «Про дорожній рух».

У законі чітко визначений перелік структур та організацій, які матимуть право використовувати такі автомобілі:

військові частини та підрозділи Збройних Сил України, інші утворені відповідно до законів України військові формування,

Служба безпеки України,

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,

Національна гвардія,

Державна прикордонна служба,

Управління державної охорони,

Державна спеціальна служба транспорту,

Міністерство внутрішніх справ,

Національна поліція,

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.

Машини з правим розташуванням керма можуть надходити до України виключно як гуманітарна, благодійна, міжнародна технічна допомога або за міждержавними угодами на інших умовах.

Усі авто з правим розташуванням керма підлягають відомчій реєстрації.

Експлуатація автомобілів з правим кермом буде дозволена на період дії в Україні воєнного стану, і протягом 90 днів після його закінчення.

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