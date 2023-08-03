Міносвіти вимагає від вчителів повернути 6500 грн, які вони отримали через «єПідтримку»

У відомстві наголошують, що додаткові кошти були виплачені неправомірно.

Фото: telegraf

Міністерство освіти і науки просить педагогів повернути 6,5 тис. грн, які було виплачено через «єПідтримку», оскільки кошти були отримані неправомірно. Про це повідомляє пресслужба МОН.

Заклади освіти отримали лист про необхідність повернення співробітниками бюджетних коштів, виплачених їм навесні 2022 року в межах програми «єПідтримка».

«Серед умов надання виплати було чітко зазначено, що допомога надається особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) і не є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування. Працівники сфери освіти не підпадали під цю категорію, адже вони не втрачали роботу і продовжували отримувати заробітну плату з бюджету. Попри це деякі з них подали заявку на виплату 6500 грн через програму «єПідтримка», - зазначили у міністерстві.

У відомстві додають, що Кабмін ініціював повернення неправомірно отриманих коштів працівниками бюджетних установ, зокрема і зі сфери управління МОН. Тому міністерство і надіслало інформаційні листи про необхідність повернення коштів співробітниками.

«Згідно з інформацією Мінекономіки, станом на 29.06.2023 кошти не повернули 3247 працівників бюджетних установ сфери науки і освіти», - додали у МОН.

Раніше у мережі у мережі опублікували лист, у якому МОН вимагало педагогів повернути 6,5 тис. грн, які було видано після 24 лютого через «єПідтримку».

У документі наголошується, щоб вчителі повернули саме 6500 грн – тобто просять слідкувати, щоб вчителі заплатили і комісію за банківський переказ. Якщо переведена сума не буде дорівнювати 6500 грн, то Мінекономіки «буде змушене звернутись до суду».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.