Зливав ворогу координати військ та систем ППО: в Одесі затримано чергового російського агента

Підозрюваний, бажаючи окупації Одещини, займався розвідувально-підривною роботою для представників російських спецслужб.

В Одесі затримано чергового російського агента, який зливав ворогу координати українських військ та систем ППО. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури жителю Одеси повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

«За даними слідства, підозрюваний, бажаючи окупації Одещини, займався розвідувально-підривною роботою для представників російських спецслужб.

Він збирав дані про місця розташування військових частин, особового складу і техніки ЗСУ та Нацгвардії України, а також систем протиповітряної оборони в Одесі.

Отримані відомості направляв куратору через Telegram», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон з доказами листування з офіцером генштабу зс рф.

Наразі за клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

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