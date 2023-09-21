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Неуплата алиментов: какие есть последствия для родителей

08:56, 21 сентября 2023
Невыполнение родительских обязанностей и неуплата алиментов можете привести к штрафным санкциям.
Неуплата алиментов: какие есть последствия для родителей
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г.Киев напомнило, что военное положение не освобождает от обязанности полноценно выполнять решение суда об уплате алиментов.

Кроме того, введение военного положения не устанавливает каких-либо запретов для начисления пени за просрочку уплаты алиментов. Поэтому невыполнение родительских обязанностей и неуплата алиментов можете привести к штрафным санкциям.

Штраф налагается в соотношении к совокупному размеру задолженных платежей за определенный период.

Итак:

за 1 год неуплаты алиментов – 20%;

за 2 года – 30%;

за 3 года – 50%.

«Такие дополнительные средства ребенок получает в полном объеме, поскольку такие финансовые начисления являются своеобразной компенсацией за вынужденное ожидание.

Если один из родителей не участвует в содержании и воспитании детей, имеете право обратиться в суд с соответствующим иском.

Иски к должнику предъявляются в суд по месту его жительства или пребывания. Также могут предъявляться по зарегистрированному месту жительства или пребыванию истца.

Истецы по делам о взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов освобождаются от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях.

Заметим, что должники по алиментам в будущем не смогут потребовать в старшем возрасте пособия и алиментные платежи от взрослых детей», - говорится в сообщении.

Дети младше 18 лет, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства (нахождение) их неизвестно, имеют право на временную государственную помощь.

Временная помощь назначается в случае, если:

- сведения об одном из родителей (плательщика алиментов) внесены в Единый реестр должников в связи с неуплатой им алиментов;

- в отношении одного из родителей осуществляется уголовное производство или он находится на принудительном лечении, в местах лишения свободы, который признан в установленном порядке недееспособным, а также находится на срочной военной службе;

- место жительства (пребывания) одного из родителей не установлено.

Ранее в Минюсте назвали особенности исполнения решений о взыскании алиментов с лица, имеющего статус безработного.

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