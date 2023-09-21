Неуплата алиментов: какие есть последствия для родителей

Невыполнение родительских обязанностей и неуплата алиментов можете привести к штрафным санкциям.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г.Киев напомнило, что военное положение не освобождает от обязанности полноценно выполнять решение суда об уплате алиментов.

Кроме того, введение военного положения не устанавливает каких-либо запретов для начисления пени за просрочку уплаты алиментов. Поэтому невыполнение родительских обязанностей и неуплата алиментов можете привести к штрафным санкциям.

Штраф налагается в соотношении к совокупному размеру задолженных платежей за определенный период.

Итак:

за 1 год неуплаты алиментов – 20%;

за 2 года – 30%;

за 3 года – 50%.

«Такие дополнительные средства ребенок получает в полном объеме, поскольку такие финансовые начисления являются своеобразной компенсацией за вынужденное ожидание.

Если один из родителей не участвует в содержании и воспитании детей, имеете право обратиться в суд с соответствующим иском.

Иски к должнику предъявляются в суд по месту его жительства или пребывания. Также могут предъявляться по зарегистрированному месту жительства или пребыванию истца.

Истецы по делам о взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов освобождаются от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях.

Заметим, что должники по алиментам в будущем не смогут потребовать в старшем возрасте пособия и алиментные платежи от взрослых детей», - говорится в сообщении.

Дети младше 18 лет, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства (нахождение) их неизвестно, имеют право на временную государственную помощь.

Временная помощь назначается в случае, если:

- сведения об одном из родителей (плательщика алиментов) внесены в Единый реестр должников в связи с неуплатой им алиментов;

- в отношении одного из родителей осуществляется уголовное производство или он находится на принудительном лечении, в местах лишения свободы, который признан в установленном порядке недееспособным, а также находится на срочной военной службе;

- место жительства (пребывания) одного из родителей не установлено.

Ранее в Минюсте назвали особенности исполнения решений о взыскании алиментов с лица, имеющего статус безработного.

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