Польша вызвала посла Украины из-за заявления Зеленского на Генассамблее ООН

Как стало известно, замглавы МИД Польши выразил «решительный протест» из-за Зеленского слова по поводу запрета импорта украинского зерна в некоторых странах-соседях Украины.

Посла Украины в Польше Василия Зварича вызвали в Министерство иностранных дел в связи с заявлениями Президента Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет Polsat News.

Как стало известно, дипломату сообщили о "решительном протесте польской стороны" против слов Зеленского.

"Заместитель министра передал решительный протест польской стороны по поводу вчерашних заявлений Президента В. Зеленского на Генассамблее ООН о том, что некоторые страны ЕС притворялись солидарностью, косвенно поддерживая россию", - сказано в сообщении.

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский отметил, что этот тезис неправдив по отношению к Польше.

По его словам, давление на Польшу на многосторонних форумах или направление жалоб в международные трибуналы не является надлежащим методом разрешения споров между странами.

Он также отметил, что эти действия не будут эффективны против Польши, поскольку действия, предпринятые со стороны польского правительства по эмбарго на зерно, якобы согласуются с национальным правом, правом ЕС и международным законодательством.

Отметим, что вчера Президент Украины, выступая на Генассамблее ООН, сказал, что некоторые союзники Украины в Европе подрывают солидарность политическим театром, делая из зерна триллер: "Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера".

Напомним, что в Польше угрожают расширить список продуктов, запрещенных ввозить из Украины.

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