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Верховная Рада вернула специальные проверки должностных лиц

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.

Закон об электронном декларировании упростит жизнь исполняющим обязанности руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, - НАПК

Количество декларантов из числа руководителей госпредприятий уменьшится ориентировочно на 50 000 человек, - предупредило НАПК.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования и открытии деклараций должностных лиц

Чьи декларации будут открывать первыми, кто и что должен будет задекларировать и какие упрощения для декларантов предусмотрели в законе о возобновлении е-декларирования.

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Польша вызвала посла Украины из-за заявления Зеленского на Генассамблее ООН

16:24, 20 сентября 2023
Как стало известно, замглавы МИД Польши выразил «решительный протест» из-за Зеленского слова по поводу запрета импорта украинского зерна в некоторых странах-соседях Украины.
Польша вызвала посла Украины из-за заявления Зеленского на Генассамблее ООН
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Посла Украины в Польше Василия Зварича вызвали в Министерство иностранных дел в связи с заявлениями Президента Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет Polsat News.

Как стало известно, дипломату сообщили о "решительном протесте польской стороны" против слов Зеленского.

"Заместитель министра передал решительный протест польской стороны по поводу вчерашних заявлений Президента В. Зеленского на Генассамблее ООН о том, что некоторые страны ЕС притворялись солидарностью, косвенно поддерживая россию", - сказано в сообщении.

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский отметил, что этот тезис неправдив по отношению к Польше.

По его словам, давление на Польшу на многосторонних форумах или направление жалоб в международные трибуналы не является надлежащим методом разрешения споров между странами.

Он также отметил, что эти действия не будут эффективны против Польши, поскольку действия, предпринятые со стороны польского правительства по эмбарго на зерно, якобы согласуются с национальным правом, правом ЕС и международным законодательством.

Отметим, что вчера Президент Украины, выступая на Генассамблее ООН, сказал, что некоторые союзники Украины в Европе подрывают солидарность политическим театром, делая из зерна триллер: "Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера".

Напомним, что в Польше угрожают расширить список продуктов, запрещенных ввозить из Украины. 

Польша планирует отменить льготы украинским беженцам.

В Польше допустили снижение поддержки Украины из-за зернового кризиса.

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