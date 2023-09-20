Польща викликала посла України через заяву Зеленського на Генасамблеї ООН

Як стало відомо, заступник глави МЗС Польщі висловив «рішучий протест» через слова Зеленського з приводу заборони імпорту українського зерна в деяких країнах-сусідах України.

Посла України у Польщі Василя Зварича викликали до Міністерства закордонних справ у зв'язку із заявами Президента Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку. Про це пише Polsat News.

Як стало відомо, дипломату повідомили про "рішучий протест польської сторони" проти слів Зеленського.

"Заступник міністра передав рішучий протест польської сторони щодо вчорашніх заяв Президента В. Зеленського на Генасамблеї ООН про те, що деякі країни ЄС удавали солідарність, опосередковано підтримуючи росію", - сказано у повідомленні.

Заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський зазначив, що ця теза неправдива по відношенню до Польщі.

За його словами, тиск на Польщу на багатосторонніх форумах або направлення скарг до міжнародних трибуналів не є належним методом вирішення суперечок між країнами.

Він також зазначив, що ці дії не будуть ефективними проти Польщі, оскільки дії, вжиті з боку польського уряду щодо ембарго на зерно, нібито узгоджується з національним правом, правом ЄС та міжнародним законодавством.

Зазначимо, що вчора Президент України під час виступу на Генасамблеї ООН сказав, що деякі союзники України у Європі підривають солідарність політичним театром, роблячи із зерна трилер: "Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

Нагадаємо, що у Польщі погрожують розширити список продуктів, які заборонено ввозити з України.

Польща планує скасувати пільги українським біженцям.

А ще Польщі допустили зниження підтримки України через зернову кризу.

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