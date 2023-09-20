Прем’єр-міністр Польщі заявив, якщо українська влада нібито «загострюватиме конфлікт», країна додасть ще більше продуктів до заборони ввезення.

У Польщі погрожують розширити список продуктів, які заборонено ввозити з України, якщо українська влада нібито «загострюватиме конфлікт». Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Gazeta.pl.

Моравецький відреагував на виступ Президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН. Він нагадав про допомогу Польщі і наголосив, що його країну не можна назвати «байдужою державою».

«Ми все ще віримо в перемогу України, ми допомагаємо, але наш інтерес, інтерес польського селянина, польського села, поляків має бути найважливішим і завжди є найважливішим для нас. І так буде, хоч би хто говорив у світі, бо ми не схиляємось ні перед тими, хто зі Сходу, чи Заходу, ми діємо лише в інтересах поляків», - сказав прем'єр.

Моравецький зазначив, що Польща готова й надалі допомагати Україні, але не ціною «дестабілізації польського ринку». За його словами, експортне ембарго зберігатиметься до тих пір, поки будуть напрацьовані механізми співпраці.

Польський прем'єр також застеріг українську владу від «розпалювання» ситуації.

«Я попереджаю українську владу: якщо вона посилить конфлікт, ми додамо більше продуктів під заборону на експорт на територію Польщі», - підкреслив він.

Раніше стало відомо, що Польща планує скасувати пільги українським біженцям.

У свою чергу президент Польщі Анджей Дуда заявив, що в питанні імпорту українського зерна його країна захищатиме інтереси власних фермерів. Крім цього, він порівняв Україну з «потопельником, який хапається за соломинку».

Додамо, що у Польщі допустили зниження підтримки України через зернову кризу.

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