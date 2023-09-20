В Польше угрожают расширить список продуктов, запрещенных ввозить из Украины

Премьер-министр Польши заявил, если украинские власти якобы «будут обострять конфликт», страна добавит еще больше продуктов к запрету ввоза.

В Польше угрожают расширить список продуктов, которые запрещено ввозить из Украины, если украинские власти якобы «будут обострять конфликт». Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Gazeta.pl.

Моравецкий отреагировал на выступление Президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Он напомнил о помощи Польше и подчеркнул, что его страну нельзя назвать «безразличным государством».

«Мы все еще верим в победу Украины, мы помогаем, но наш интерес, интерес польского крестьянина, польского села, поляков должен быть важнейшим и всегда важнейшим для нас. И так будет, кто бы ни говорил в мире, потому что мы не склоняемся ни перед теми, кто с Востока или Запада, мы действуем только в интересах поляков», - сказал премьер.

Моравецкий отметил, что Польша готова и дальше помогать Украине, но не ценой «дестабилизации польского рынка». По его словам, экспортное эмбарго будет сохраняться до тех пор, пока будут наработаны механизмы сотрудничества.

Польский премьер также предостерег украинские власти от «разжигания» ситуации.

«Я предупреждаю украинские власти: если они усугубит конфликт, мы добавим больше продуктов под запрет на экспорт на территорию Польши», - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Польша планирует отменить льготы украинским беженцам.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил, что в вопросе импорта украинского зерна его страна будет защищать интересы собственных фермеров. Кроме этого, он сравнил Украину с «утопленником, который хватается за соломинку».

Добавим, что в Польше было допущено снижение поддержки Украины из-за зернового кризиса.

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