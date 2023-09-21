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Предприятие самостоятельно выбирает, что применять для проведения расчетных операций — ГНС

09:15, 21 сентября 2023
Выбор предприятия по применению им в своей хозяйственной деятельности бесплатного, коммерческого или собственного ПРРО или РРО не ограничивается.
Предприятие самостоятельно выбирает, что применять для проведения расчетных операций — ГНС
Фото: cvp.tax.gov.ua
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Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что субъекты хозяйствования, на которые распространяется действие Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», для осуществления расчетных операций в наличной и/или безналичной форме обязаны зарегистрировать РРО или ПРРО в контролирующих органах.

Физические лица – предприниматели применяют РРО/ПРРО в соответствии с требованиями настоящего Закона. ФЛП – плательщики единого налога первой группы РРО/ПРРО не применяют.

Предприятие выбирает самостоятельно – РРО или ПРРО оно будет применять для проведения расчетных операций.

Процедуры регистрации РРО/ПРРО урегулированы соответствующими порядками, утвержденными приказом Министерства финансов Украины от 14.06.2016 № 547 «Об утверждении порядков регистрации регистраторов расчетных операций и книг учета расчетных операций».

Эти процедуры максимально упрощены, учитывают специфику работы РРО и ПРРО и осуществляются по заявительному принципу.

Подать в контролирующий орган заявление для регистрации РРО можно в электронной или бумажной форме, для регистрации ПРРО – исключительно в электронной форме.

Обработка поданных заявлений осуществляется автоматически посредством информационно-коммуникационной системы ГНС. О результате обработки заявления, регистрации РРО/ПРРО субъекту хозяйствования сообщается в Электронном кабинете.

ДПС предлагает бизнесу бесплатное программное решение (ПРРО), предназначенное для регистрации расчетных операций и приспособленное для операционных систем Android, iOS, Windows, Web.

Это программное решение размещено в открытом доступе на соответствующих цифровых платформах (скачать можно здесь).

Версии программного обеспечения ПРРО от ГНС обновляются. Об этом и других вопросах, связанных с регистрацией и функционированием ПРРО от ДПС, работой АРИ фискального сервера ДПС, можно узнать здесь.

Выбор предприятия по применению им в своей хозяйственной деятельности бесплатного, коммерческого или собственного ПРРО или РРО не ограничивается.

Переход от применения РРО к применению ПРРО или наоборот осуществляется через процедуру отмены регистрации и регистрации соответствующего РРО или ПРРО.

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