В ГНС напомнили нюансы погашения налогового долга в случае ликвидации

Если в результате ликвидации налогоплательщика часть его денежных обязательств или налогового долга остается непогашенной в связи с недостаточностью имущества, такая часть погашается за счет имущества основателей.

Государственная налоговая служба в Черкасской области объясняет, подлежит ли погашению за счет имущества основателей налоговый долг юридического лица, которое ликвидируется, в случае недостаточности имущества такого лица.

Если в результате ликвидации налогоплательщика часть его денежных обязательств или налогового долга остается непогашенной в связи с недостаточностью имущества, то такая часть погашается за счет имущества основателей или участников такого предприятия, если они несут полную или дополнительную ответственность по обязательствам налогоплательщика. по закону, в пределах полной или дополнительной ответственности.

А в случае ликвидации филиала, отделения или иного обособленного подразделения юридического лица – за счет юридического лица независимо от того, является ли он налогоплательщиком, в отношении которого возникло денежное обязательство или налоговый долг такого филиала, отделения или иного обособленного подразделения.

Об этом говорится в п. 97.3 ст. 97 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 г. № 2755-VI с изменениями и дополнениями.

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