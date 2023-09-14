В Китае с фермы сбежали более 70 крокодилов во время наводнения

Местных жителей попросили оставаться дома и не подходить к водоемам.

В Китае с фермы сбежали более 70 крокодилов. Власти просят жителей соблюдать меры безопасности. Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел в городском округе Маомин, провинция Гуандун. Там была повреждена крокодиловая ферма из-за наводнения, откуда сбежали 69 взрослых рептилий и шесть детенышей.

По словам местных жителей, некоторые крокодилы на ферме весили более 100 килограммов.

Власти города предупредили местных жителей о случившемся попросили оставаться дома и не подходить к водоемам.

Сообщается, что специалисты пытаются отследить крокодилов с помощью радиолокационного оборудования, поскольку некоторые особи могут находиться глубоко под водой. По данным издания, несколько из них уже пойманы.

"Крокодилы все еще в воде, и несколько государственных ведомств работают над их отловом", — сообщило государственное Китайское национальное радио (CNR) со ссылкой на местное сельскохозяйственное бюро.

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