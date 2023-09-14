У Китаї з ферми втекли понад 70 крокодилів під час повені

Місцевих жителів попросили залишатися вдома і не підходити до водойм.

У Китаї з ферми втекли понад 70 крокодилів. Влада просить жителів дотримуватися обережності. Про це пише The Guardian.

Інцидент стався 11 вересня в міському окрузі Маомін, провінція Гуандун. Там через повінь було пошкоджено крокодилячу ферму, звідки втекли 69 дорослих рептилій і шість дитинчат.

За словами місцевих жителів, деякі крокодили на фермі були вагою понад 100 кілограмів.

Влада міста попередила місцевих жителів про те, що трапилося, попросили залишатися вдома і не підходити до водойм.

Повідомляється, що фахівці намагаються відстежити крокодилів за допомогою радіолокаційного обладнання, оскільки деякі особини можуть перебувати глибоко під водою. За даними видання, кількох із них уже спіймали.

"Крокодили все ще у воді, і кілька державних відомств працюють над їх виловом", — повідомило державне Китайське національне радіо (CNR) з посиланням на місцеве сільськогосподарське бюро.

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