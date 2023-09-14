ДПСУ повідомлятиме про черги на кордоні кожні три години

Українці зможуть дізнатись про ситуацію з чергами у пунктах пропуску на західних ділянках – із Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Молдовою.

Фото: facebook.com/DPSUkraine

Державна прикордонна служба України регулярно повідомлятиме в своєму Telegram-каналі про черги на кордоні. Про це заявив її речник Андрій Демченко.

«Хоч літній сезон закінчився і відмічається деяке зменшення пасажиропотоку, але динаміка перетину кордону залишається досить високою. В одні дні більше перетинів фіксується на в’їзд, в інші дні громадяни більше слідують на виїзд. І коли потік збільшується на виїзд з України – це звісно призводить до накопичення автотранспорту перед пунктами пропусків і збільшення часу на перетин кордону. Саме для того, щоб люди знали, де на кордоні найбільші скупчення автівок, а де найменші, і обирали для себе оптимальні маршрути слідування Держприкордонслужба України відтепер регулярно інформуватиме про стан черг на кордоні у своєму Telegram-каналі», – сказав Демченко в коментарі «УП».

За словами Демченка, кожні три години, від 6:30 до 21:30, у Telegram-каналі Державної прикордонної служби буде з'являтися інформація щодо актуального стану черг у пунктах пропуску на західних ділянках – із Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Молдовою.

На запитання про те, чому було обрано саме Telegram, Демченко заявив про зручність цього месенджера.

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