ГПСУ будет сообщать об очередях на границе каждые три часа

Украинцы смогут узнать ситуацию с очередями в пунктах пропуска на западных участках – с Польшей, Венгрией, Румынией, Словакией и Молдовой.

Фото: facebook.com/DPSUkraine

Государственная пограничная служба Украины будет регулярно сообщать в своем Telegram-канале об очередях на границе. Об этом заявил ее спикер Андрей Демченко.

«Хотя летний сезон закончился и отмечается некоторое уменьшение пассажиропотока, но динамика пересечения границы остается достаточно высокой. В одни дни больше связей фиксируется на въезд, в другие дни граждане больше следуют на выезд. И когда поток увеличивается на выезд из Украины – это, конечно, приводит к накоплению автотранспорта перед пунктами пропусков и увеличению времени на пересечение границы. Именно для того, чтобы люди знали, где на границе самые большие скопления автомобилей, а где самые маленькие, и выбирали для себя оптимальные маршруты следования Госпогранслужба Украины отныне будет регулярно информировать о состоянии очередей на границе в своем Telegram-канале», – сказал Демченко в комментарии «УП».

По словам Демченко, каждые три часа, с 6:30 до 21:30, в Telegram-канале Государственной пограничной службы будет появляться информация об актуальном состоянии очередей в пунктах пропуска на западных участках – с Польшей, Венгрией, Румынией, Словакией и Молдовой.

На вопрос о том, почему был выбран именно Telegram, Демченко заявил об удобстве этого мессенджера.

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