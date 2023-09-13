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  1. В мире

Во Франции приостановили продажу iPhone 12: причина в излучении

23:59, 13 сентября 2023
Приостановлена продажа iPhone 12 из-за слишком высокого уровня электромагнитного излучения.
Во Франции приостановили продажу iPhone 12: причина в излучении
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Франция обязала компанию Apple прекратить продажи iPhone 12 из-за слишком сильного электромагнитного излучения. Об этом сообщает ВВС News.

Накануне Национальное агентство по радиочастотам (ANFR) предупредило производителя смартфонов, что если не удастся решить проблему с повышенным излучением посредством обновления программного обеспечения, он должен отозвать все iPhone 12 (даже уже проданные в стране).

По данным ANFR, удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (SAR) устройства составляет 5,74 Вт на килограмм – это выше предела, установленного Европейским Союзом для телефона, когда его держат в руке или в кармане.

Показатель SAR определяет энергию электромагнитного поля, выделяемого в тканях человека за одну секунду. Этим показателем, в частности, измеряют вредное влияние мобильных телефонов на человека.

Apple намерена оспаривать решение ANFR. Компания утверждает, что предоставила регулятору результаты своих лабораторных исследований и третьих сторон, свидетельствующих о том, что устройство соответствует всем нормам.

Также, по словам производителя, iPhone 12 признан соответствующим нормам относительно уровней радиации во всем мире.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения ранее пыталась развеять опасения относительно радиации, излучаемой мобильными телефонами. В ВОЗ заявили, что нет никаких доказательств того, что влияние электромагнитных полей низкого уровня вредно для человека.

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