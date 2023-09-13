Незаконне заволодіння аеропортом «Одеса»: обрано запобіжний захід бізнесмену

В среду, 13 сентября, по ходатайству Национального антикоррупционного бюро Украины и с согласия Специализированной антикоррупционной прокуратуры, следственный судья Высшего антикоррупционного суда назначил меру пресечения еще одному предпринимателю, который является подозреваемым по делу о незаконном присвоении имущественного комплекса стратегического объекта – Коммунального предприятия Международный аэропорт «Одесса» и незаконное получение дохода в размере 2,5 миллиарда гривен от его деятельности, – сообщает пресс-служба САП.
Суд частично удовлетворил ходатайство о применении меры пресечения в виде залога в размере 120,780 миллионов гривен.
Кроме того, определены следующие процессуальные обязанности для подозреваемого:
- прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду;
- не отлучаться из г. Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
- сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Напомним, ВАКС избрал меру пресечения бизнесмену Кауфману.
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