В Киеве мужчина из-за ревности ударил ножом в живот жену и сам вызвал скорую

Между супругами из-за ревности произошла ужасная ссора.

Фото: npu.gov.ua

В Киеве полицейские задержали мужчину, который из-за ревности с ножом напал на жену. Мужчина приревновал женщину к поклоннику. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

О резне сообщили врачи скорой медицинской помощи. Они рассказали правоохранителям, что в квартире на проспекте Правды была ранена 48-летняя местная жительница.

Отмечается, что вечером между супругами из-за ревности произошла ссора. 52-летний киевлянин, услышав от жены о молодом поклоннике, схватил кухонный нож и ударил ее в живот несколько раз. После чего он сам вызвал врачей.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – это умышленное причинение тяжких телесных повреждений. Мужчине сообщено о подозрении, он находится под стражей. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что во Львове пассажир автомобиля ударил ножом в спину пешехода.

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