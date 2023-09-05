Слишком медленно переходил дорогу: во Львове пассажир автомобиля ударил ножом в спину пешехода

Во Львове пассажир автомобиля нанес пешеходу два удара ножом в спину, нападавшего задержали.

Источник фото: полиция Львовской области

Во Львове пассажир автомобиля нанес два ножевых удара в спину пешеходу, обосновывая это тем, что последний переходил дорогу «слишком медленно». Полиция задержала нападавшего, которому грозит до восьми лет лишения свободы за этот инцидент, – сообщает полиция Львовской области.

Происшествие произошло 3 сентября в 23:20 на улице Симона Петлюры во Львове. Между автомобильной компанией, которая ехала на «Фольксваген Пассат», и группой пешеходов возник конфликт из-за того, что пешеходы переходили проезжую часть «слишком медленно», по мнению водителей.

Во время ссоры один из пассажиров автомобиля, который также находился в нетрезвом состоянии, атаковал ножом 20-летнего львовянина и нанес ему телесные повреждения. После этого «автомобилисты» скрылись с места происшествия, а друзья потерпевшего позвонили на линию 102.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где медики обнаружили «проникающее ножевое ранение спины».

Патрульные нашли автомобиль «Фольксваген Пассат», на котором злоумышленник скрылся с места происшествия, и также задержали 31-летнего жителя Львова, которого подозревают в нападении. Дело будет рассматривать суд, и мужчине грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.