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Занадто повільно переходив дорогу: у Львові пасажир автомобіля вдарив ножем у спину пішохода

09:40, 5 вересня 2023
У Львові пасажир автомобіля завдав пішоходу двох ударів ножем у спину, нападника затримали.
Занадто повільно переходив дорогу: у Львові пасажир автомобіля вдарив ножем у спину пішохода
Джерело фото: поліція Львівської області
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У Львові пасажир автомобіля наніс два ножові удари у спину пішоходові, обґрунтовуючи це тим, що останній переходив дорогу «занадто повільно». Поліція затримала нападника, якому загрожує до восьми років позбавлення волі за цей інцидент, – повідомляє поліція Львівської області.

Подія сталася 3 вересня о 23:20 на вулиці Симона Петлюри у Львові. Між автомобільною компанією, яка їхала на «Фольксваген Пасат», та групою пішоходів виник конфлікт через те, що пішоходи переходили проїзну частину «занадто повільно», на думку водіїв.

Під час сварки один з пасажирів автомобіля, який також перебував у нетверезому стані, атакував ножем 20-річного львів'янина і завдав йому тілесні ушкодження. Після цього «автомобілісти» втекли з місця пригоди, а друзі потерпілого зателефонували на лінію 102.

Потерпілого госпіталізували в лікарню, де медики виявили «проникаюче ножове поранення спини».

Патрульні знайшли автомобіль «Фольксваген Пасат», на якому зловмисник втік з місця події, і також затримали 31-річного жителя Львова, якого підозрюють у нападі. Справу розглядатиме суд, і чоловікові загрожує покарання від п'яти до восьми років позбавлення волі за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України.

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