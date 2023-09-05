На Харківщині на боєприпасі підірвався трактор: подробиці

В результаті вибуху водій не постраждав, однак трактор зазнав значних пошкоджень.

Джерело фото: KHARKIV Today

У селі Одноробівка Богодухівського району Харківської області під час польових робіт підірвався на боєприпасі трактор, – повідомляє ДСНС України.

«4 вересня від Національної поліції стало відомо про черговий підрив сільськогосподарської техніки на невстановленому вибухонебезпечному предметі. Подія трапилась у с. Одноробівка Богодухівського району», – йдеться у повідомленні.

Інцидент стався під час проведення полевих робіт, коли 45-річний оператор трактора МТЗ-82 нещасливо наїхав на невстановлений вибухонебезпечний предмет. На щастя, у результаті вибуху чоловік не постраждав, але його сільськогосподарська техніка зазнала серйозних пошкоджень.

В ДСНС нагадують, якщо ви помітили будь-який підозрілий предмет, будь ласка, негайно повідомте про це служби цивільного захисту або національну поліцію за номерами телефонів «101», «102» або «112». Вчасне повідомлення може врятувати життя та запобігти травмам.

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