Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Будут ли расширять список специальностей женщин для постановки на военный учет, - представитель Президента в Раде объяснил

Федор Вениславский: Расширять список специальностей женщин для обязательной постановки на военный учет пока не будут.

С 1 января будут отменены стимулирующие выплаты для госслужащих, а размер премий будет ограничен – НАГС

Минимальный размер должностного оклада с 1 января 2024 года – 7 100 гривен.

Зеленский заявил, что решение о вето на закон о декларировании будет зависеть от консультаций с Ольгой Стефанишиной

Верховная Рада приняла два закона, касающиеся декларирования чиновников, и Владимир Зеленский пока не определился, будет ли налагать вето.

Законодатель установил для Высшего совета правосудия стандарт доказывания для привлечения судей к ответственности, чтобы он не мог его сам изменить

На закреплении в законе нового стандарта привлечения судей к ответственности настаивали в Посольстве США и ЕС, потому что ВСП в противном случае сможет изменить этот стандарт доказывания.

Верховная Рада приняла закон о Службе дисциплинарных инспекторов, которые будут фильтровать жалобы на судей

Этот закон позволит разблокировать дисциплинарную функцию Высшего совета правосудия.

  1. В Украине

В Харьковской области на боеприпасе подорвался трактор: подробности

07:15, 5 сентября 2023
В результате взрыва водитель не пострадал, однако трактор получил значительные повреждения.
В Харьковской области на боеприпасе подорвался трактор: подробности
Источник фото: KHARKIV Today
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В селе Одноробовка Богодуховского района Харьковской области во время полевых работ подорвался на боеприпасе трактор, – сообщает ГСЧС Украины.

«4 сентября от Национальной полиции стало известно об очередном подрыве сельскохозяйственной техники на неустановленном взрывоопасном предмете. Событие произошло в с. Одноробовка Богодуховского района», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел во время проведения полевых работ, когда 45-летний оператор трактора МТЗ-82 несчастливо наехал на неустановленный взрывоопасный предмет. К счастью, в результате взрыва мужчина не пострадал, но его сельскохозяйственная техника получила серьезные повреждения.

В ГСЧС напоминают, если вы заметили любой подозрительный предмет, пожалуйста, немедленно сообщите об этом в службы гражданской защиты или национальную полицию по телефонам «101», «102» либо «112». Своевременное сообщение может спасти жизнь и предотвратить травмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду
  • Андрій Зінченко
    Андрій Зінченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду