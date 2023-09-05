В Харьковской области на боеприпасе подорвался трактор: подробности

В результате взрыва водитель не пострадал, однако трактор получил значительные повреждения.

Источник фото: KHARKIV Today

В селе Одноробовка Богодуховского района Харьковской области во время полевых работ подорвался на боеприпасе трактор, – сообщает ГСЧС Украины.

«4 сентября от Национальной полиции стало известно об очередном подрыве сельскохозяйственной техники на неустановленном взрывоопасном предмете. Событие произошло в с. Одноробовка Богодуховского района», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел во время проведения полевых работ, когда 45-летний оператор трактора МТЗ-82 несчастливо наехал на неустановленный взрывоопасный предмет. К счастью, в результате взрыва мужчина не пострадал, но его сельскохозяйственная техника получила серьезные повреждения.

В ГСЧС напоминают, если вы заметили любой подозрительный предмет, пожалуйста, немедленно сообщите об этом в службы гражданской защиты или национальную полицию по телефонам «101», «102» либо «112». Своевременное сообщение может спасти жизнь и предотвратить травмы.

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