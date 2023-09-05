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  1. В Украине

В Киевской области директор предприятия незаконно завладел землей стоимостью более 32 млн грн

07:00, 5 сентября 2023
Директора сельскохозяйственного предприятия будут судить за завладение землей.
В Киевской области директор предприятия незаконно завладел землей стоимостью более 32 млн грн
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Правоохранители направили в суд обвинительный акт по поводу руководителя частного сельскохозяйственного предприятия по факту завладения чужим имуществом путем обмана.

Как сообщает Киевская областная прокуратура, обвиняемый без документов, подтверждающих факт правопреемства на земле ликвидированного коллективного сельхозпредприятия, зарегистрировал за возглавляемым предприятием право собственности на 10 земельных участков.

«По результатам его мошеннических действий по коммунальной собственности одного из сельских советов Бучанского района выбыли 23 га земли стоимостью более 32 млн грн», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что ранее в отношении двух государственных регистраторов, причастных к совершению указанного уголовного правонарушения, обвинительные акты направлены в суд по факту несанкционированного изменения информации, обрабатываемой в автоматизированных системах (ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Киевской области адвокат входил в преступную группу, которая занималась мошенничеством с землей.

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