У каждого члена Высшего совета правосудия будет свой помощник - в закон введут отдельную статью

Возможность иметь помощников для членов Высшего совета правосудия будет установлена в законе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет финализировал поправки ко второму чтению в законопроект 9483-2 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы об изменении статуса и порядке формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

Среди прочего, в законе будет установлено, что в состав секретариата Высшего совета правосудия также входят помощники членов Высшего совета правосудия, правовой статус которых и деятельность определяются отдельной новой статьей 27-1.

Согласно с ней каждый член Высшего совета правосудия может иметь помощника, статус и условия деятельности которого определяются, в частности, Положением о помощнике члена ВСП.

Количество помощников, которых может иметь член ВСП, определяется ВСП в пределах расходов, предусмотренных в государственном бюджете на финансирование деятельности Высшего совета правосудия.

Помощником члена ВСП может быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование, стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 5 лет и владеющий государственным языком.

Помощники членов ВСП входят в состав Секретариата ВСП и являются работниками патронатной службы.

Помощник члена ВСП подотчетен только члену Высшего совета правосудия, действует по его поручению и обеспечивает исполнение таким членом Высшего совета правосудия его полномочий. Помощник назначается на должность и увольняется с должности руководителем секретариата по предложению соответствующего члена ВСП.

Также в законе предусматривается, что обеспечение деятельности секретариата Высшего совета правосудия осуществляется за счет средств государственного бюджета, в том числе средств, поступающих в государственный бюджет в рамках программ помощи Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Напомним, Высший совет правосудия в своем письме в Кабмин и Министерство финансов указал, что требует дополнительного помещения полезной площадью 2173,1 кв.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в письме правительству Украины Высший совет правосудия указал, что в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление для членов Высшего совета правосудия и работников секретариата, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и 15,26 млн грн для выплаты надбавки за выслугу лет работникам Высшего совета правосудия.

Автор: Наталья Мамченко

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