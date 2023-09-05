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У кожного члена Вищої ради правосуддя буде свій помічник, - до закону введуть окрему статтю

07:45, 5 вересня 2023
Можливість мати помічників для членів Вищої ради правосуддя встановлять у законі.
У кожного члена Вищої ради правосуддя буде свій помічник, - до закону введуть окрему статтю
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет фіналізував поправки до другого читання до законопроекту 9483-2  про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Серед іншого, у законі встановлять, що до складу секретаріату Вищої ради правосуддя також входять помічники членів Вищої ради правосуддя, правовий статус яких та діяльність визначаються окремою новою статтею 27-1.

Відповідно до неї кожен член Вищої ради правосуддя може мати помічника, статус і умови діяльності якого визначаються зокрема Положенням про помічника члена ВРП.

Кількість помічників, яких може мати член ВРП, визначається ВРП у межах видатків, передбачених у державному бюджеті на фінансування діяльності Вищої ради правосуддя.

Помічником члена ВРП може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права не менше 5 років та володіє державною мовою.

Помічники членів ВРП входять до складу секретаріату ВРП та є працівниками патронатної служби.

Помічник члена ВРП підзвітний лише члену Вищої ради правосуддя, діє за його дорученням та забезпечує виконання таким членом Вищої ради правосуддя його повноважень. Помічник призначається на посаду та звільняється з посади керівником секретаріату за пропозицією відповідного члена ВРП

Також у законі передбачать, що забезпечення діяльності секретаріату Вищої ради правосуддя здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі коштів, які надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя у своєму листі до Кабміну та Міністерства фінансів вказала, що потребує додаткового приміщення корисною площею 2173,1 кв м.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», у листі до Уряду України Вища рада правосуддя вказала, що у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення для членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матеріально допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 15,26 млн грн для виплати надбавки за вислугу років працівникам Вищої ради правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

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