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Верховний Суд уточнив правову позицію стосовно ознак рішення субʼєкта владних повноважень для віднесення його до виду регуляторних актів

07:30, 5 вересня 2023
Виконком міськради затвердив тарифи на послуги з користування майданчиками для платного паркування авто, громадська організація звернулася до суду про визнання їх протиправними та нечинними.
Верховний Суд уточнив правову позицію стосовно ознак рішення субʼєкта владних повноважень для віднесення його до виду регуляторних актів
Фото: Вечірній Київ
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Верховний Суд переглянув у касаційному порядку адміністративну справу за позовом Громадської організації до Виконавчого комітету міської ради про визнання протиправними та нечинними рішень.

Суть спірних правовідносин у цій справі полягала у тому, що Виконком своїми рішеннями затвердив порядок визначення коефіцієнтів та самі коефіцієнти для досягнення оптимального завантаження вулично-дорожньої мережі у населеному пункті, а також тарифи на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів. Вважаючи, що ці рішення Виконкому мають ознаки регуляторних актів, ГО звернулася до суду про визнання їх протиправними та нечинними з підстави недотримання під час їх прийняття процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» для регуляторних актів.

Суд першої інстанції відмовив у задоволені позову, дійшовши висновку про те, що ознаки регуляторного акта має лише рішення Виконкому про затвердження тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, яке прийнято із дотриманням встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» процедури.

Однак, стосовно рішень відповідача, якими затверджено порядок визначення коефіцієнтів та самі коефіцієнти для досягнення оптимального завантаження вулично-дорожньої мережі у населеному пункті суд першої інстанції вказав, що такі рішення не мають ознак регуляторного акта, зокрема такої обов`язкової ознаки, як неодноразове застосовування, оскільки ці рішення вичерпують свою дію з моменту здійснення розрахунку або після їх виконання уповноваженим суб`єктом.

Постановою суду апеляційної інстанції скаргу ГО задоволено, рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове рішення про задоволення позову.

Суд апеляційної інстанції, ухвалюючи таку постанову, виходив з того, що спірні рішення Виконкому відповідають ознакам регуляторного акта; оскільки чинним законодавством передбачено спеціальний порядок підготовки, опрацювання, оцінки та оприлюднення регуляторного акта, то недотримання такого порядку є підставою для визнання спірних рішень протиправними та їх скасування.

Проте Верховний Суд підтримав висновки суду першої інстанції, задовольнивши касаційну скаргу Виконкому, скасувавши постанову суду апеляційної інстанції та залишивши у силі рішення суду першої інстанції.

На підставі аналізу положень статті 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Суд дійшов висновку, що регуляторним актом може визнаватись як нормативно-правовий акт, так й інший офіційний письмовий документ суб`єкта владних повноважень, який відповідає сукупності певних ознак, зокрема таких як: 1) прийняття уповноваженим на це регуляторним органом; 2) встановлення, зміна чи скасування норм права (застосовуються неодноразово та щодо невизначеного кола осіб). Особливу увагу при визначенні акта регуляторним слід звертати на відносини, що є предметом регулювання цього акта, та його вплив на ці відносини.

Лише за сукупної наявності всіх зазначених характеристик, відповідний акт є регуляторним та при його прийнятті уповноважений регуляторний орган повинен дотримуватись процедури, що встановлена Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Суд також звернув увагу, що постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року № 258 затверджено Порядок формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів» (далі - Порядок № 258).

Пунктами 3, 4, 5 та 6 Порядку № 258 передбачено, що тарифні послуги визначаються окремо для відведених і спеціально обладнаних майданчик: відношення річної вартості послуг до річного обсягу їх надання з урахуванням коефіцієнта завантаженості майданчика та коефіцієнтів, що встановлюються органами місцевого самоврядування для досягнення оптимального завантаження вулично-дорожньої мережі.

На підставі встановлених судами попередніх інстанцій обставин, Верховний Суд зробив висновок, що у спірному рішенні Виконкому, яким затверджено порядок визначення коефіцієнтів (за формулами), містяться приписи, спрямовані на виконання конкретними суб`єктами, а саме - робочою групою, що утворюється Департаментом транспорту та транспортної інфраструктури міськради, а тому це рішення не має такої обов`язкової ознаки для віднесення його до регуляторного акта, як неодноразове застосовування, оскільки фактично вичерпує свою дію з моменту здійснення такого розрахунку.

Щодо рішення Виконкому, яким затверджено коефіцієнти для досягнення оптимального завантаження вулично-дорожньої мережі у населеному пункті, Суд зауважив, що це рішення було прийнято на виконання Порядку № 258, протоколу засідання Робочої групи з питань визначення коефіцієнтів для досягнення оптимального завантаження вулично-дорожньої мережі у місті та є лише розрахунком коефіцієнтів.

Водночас, судами попередніх інстанцій було встановлено, що під час розробки та прийняття рішення Виконкому про затвердження тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, яке є регуляторним актом, відповідачем було дотримано встановленої процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Суд апеляційної інстанції неправильно визначив правову природу спірних рішень Виконкому Дніпровської МР від 13 квітня 2021 року № 342 та від 20 квітня 2021 року № 410 , а тому помилково відніс їх до регуляторних актів, оскільки не врахував, що такі рішення, хоча і прийняті регуляторним органом, проте не володіють усією сукупністю ознак регуляторного акта, зокрема: не поширюють свою дію на необмежене коло осіб з огляду на те, що адресовані конкретно визначеним суб’єктам, на яких покладено завдання щодо їх реалізації; не є актами неодноразового застосування у зв’язку з тим, що вичерпують свою дію після затвердження відповідних тарифів.

У цій справі Суд також врахував, що метою розробки та прийняття спірних рішень Виконкому було застосування диференційованого підходу до визначення вартості послуг паркування транспортних засобів в залежності від паркувальної зони, що характеризується рівнем наближеності до центральної частини міста та розташування у межах такої зони об`єктів торгівельної, культурної, ділової інфраструктури, що формують попит на паркувальні послуги, а також з метою забезпечення ефективного функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів у місті, досягнення оптимального завантаження вулично-дорожньої мережі у місті, зокрема розвантаження центральної частини міста.

На підставі вищезазначеного Верховний Суд сформулював правовий висновок стосовно способу застосування положень статті 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у сукупності з положеннями статей 28 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до якого для віднесення акта до регуляторного не достатньо, щоб він був прийнятий регуляторним органом; акт може бути віднесено до регуляторних лише за умови, що він відповідає усім ознакам, визначеним у статті 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у сукупності, а саме: 1) якщо стосується невизначеного кола осіб; 2) встановлює, змінює або скасовує норми права щодо регулювання господарських відносин, адміністративних відносин між регуляторним органам або іншим органам державної влади та суб`єктами господарювання; 3) приймається на невизначений строк та застосовується неодноразово. Відсутність хоча б однієї з цих ознак унеможливлює віднесення відповідного акта суб`єкта владних повноважень до регуляторного.

Постанова Верховного Суду від 5 липня 2023 року у справі № 160/3064/22 (адміністративне провадження № К/990/15375/23).

Автор: Наталя Мамченко

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