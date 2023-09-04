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На Київщині трагічно загинув 4-річний хлопчик: його шукали десятки людей

23:58, 4 вересня 2023
У Білогородці втопився 4-річний хлопчик.
На Київщині трагічно загинув 4-річний хлопчик: його шукали десятки людей
Фото: поліція Київщини
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У селі Білогородка, що у Бучанському районі Київської області, виявили тіло 4-річного хлопчика, який зник напередодні. Хлопчик втопився. Про це повідомила пресслужба поліція Київщини.

У відомстві зазначили, що понад 110 осіб були задіяні до пошуків хлопчика, по сліду йшли службові собаки, поліцейські обстежували місцевість за допомогою дрона.

«На жаль, малолітній загинув. Поліція Київщини проводить перевірку всіх обставин інциденту», - сказано у повідомленні.

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