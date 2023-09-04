УЗ продовжила знижки в таксі Bolt на поїздки до вокзалів: подробиці

Знижка на таксі від УЗ діє при використанні картки Visa в ряді міст України.

Джерело фото: Visa

Акція зі знижками на послуги таксі для пасажирів Укрзалізниці буде продовжена до кінця 2023 року, – повідомляє пресслужба УЗ.

Пасажири, які користуються картками Visa Signature, Visa Infinite, Visa Platinum або Visa Platinum Business, зможуть продовжити отримувати звичайну знижку у розмірі 50% на замовлення таксі від Bolt до або з залізничних вокзалів у різних містах України, зокрема, Києва (Центральний, Південний та Дарниця), Дніпра, Львова, Одеси, Івано-Франківська, Ужгорода, Полтави та Кривого Рогу.

Для того щоб скористатися цією знижкою, потрібно просто додати свою картку Visa до гаманця в додатку Bolt і обрати одну з вокзальних точок як пункт початку або завершення поїздки.

Зазначається, що за перші місяці року вже 245 тисяч разів пасажири скористалися цією акцією для поїздок на таксі до вокзалів, економлячи при цьому 12 мільйонів гривень. Тому немає жодних підстав припиняти це вигідне користування.

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