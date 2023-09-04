В Україну завітає справжнє бабине літо: коли очікувати

Українцям повідомили, коли в країні буде бабине літо.

У вівторок, 5 вересня, у більшості областях України буде тепла і суха погода. Така тенденція триватиме і надалі, тож до кінця тижня очікується бабине літо. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Завтра в Україну завітає антициклон з цікавою назвою Olenka, що зумовить в Україні суху погоду. Опади прогнозуються на сході та в Приазовʼї.

Зазначається, що температура повітря очікується комфортною: +22...+26 °C. На півдні - трохи тепліше до +29 °C. У столиці буде сухо, а температура сягатиме +25 °C.

За словами Наталки Діденко, надалі в Україні пануватиме бабине літо - повсюди буде сухо, свіжо, не холодно.

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