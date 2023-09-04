В Украину приедет настоящее бабье лето: когда ждать

Украинцам сообщили, когда в стране будет бабье лето.

Во вторник, 5 сентября, в большинстве областей Украины будет теплая и сухая погода. Такая тенденция будет продолжаться, и до конца недели ожидается бабье лето. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра в Украину посетит антициклон с интересным названием Olenka, что обусловит в Украине сухую погоду. Осадки прогнозируются на востоке и в Приазовье.

Температура воздуха ожидается комфортной: +22...+26 °C. На юге немного теплее до +29 °C. В столице будет сухо, а температура будет достигать +25 °C.

По словам Наталки Диденко, в дальнейшем в Украине будет царить бабье лето - повсюду будет сухо, свежо, не холодно.

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