Во время встречи Эрдогана и Путина переводчик «объявил» войну между Турцией и рф, видео

Он неправильно перевел слова турецкого лидера.

На встрече президента Турции Реджепа Эрдогана с российским диктатором переводчик заявил, что между Турцией и рф "идет война". Впрочем, через несколько секунд он исправился.

"Между россией и Турцией война… Между Украиной и россией ситуация, которая складывается, на фоне этого этот визит происходит. И ваше приглашение, мы рады этому приглашению, моя делегация рада этому приглашению", — сказал переводчик во время вступительной речи Эрдогана.

Напомним, что 4 сентября в Сочи проходит встреча президента Турции Эрдогана и российского диктатора Путина.

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