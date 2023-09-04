Під час зустрічі Ердогана і Путіна перекладач «оголосив» війну між Туреччиною та рф, відео

Він неправильно переклав слова турецького лідера.

На зустрічі президента Туреччини Реджепа Ердогана з російським диктатором перекладач заявив, що між Туреччиною та рф триває війна. Втім, за кілька секунд він виправився.

"Між росією та Туреччиною війна… Між Україною та росією ситуація, яка складається, на тлі цього цей візит відбувається. І ваше запрошення, ми раді цьому запрошенню, моя делегація рада цьому запрошенню", — сказав перекладач під час вступної промови Ердогана.

Нагадаємо, що 4 вересня у Сочі відбувається зустріч президента Туреччини Ердогана і російського диктатора Путіна.

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