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  1. В Украине

УЗ продлила скидки в такси Bolt на поездки к вокзалам: подробности

23:39, 4 сентября 2023
Скидка на такси от УЗ действует при использовании карты Visa в ряде городов Украины.
УЗ продлила скидки в такси Bolt на поездки к вокзалам: подробности
Источник фото: Visa
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Акция со скидками на услуги такси для пассажиров Укрзализныци будет продлена до конца 2023 года, - сообщает пресс-служба УЗ.

Пассажиры, которые пользуются картами Visa Signature, Visa Infinite, Visa Platinum или Visa Platinum Business, смогут продолжить получать обычную скидку в размере 50% на заказ такси от Bolt до или с железнодорожных вокзалов в разных городах Украины, в частности, Киева (Центральный, Южный и Дарница), Днепра, Львова, Одессы, Ивано-Франковска, Ужгорода, Полтавы и Кривого Рога.

Для того чтобы воспользоваться этой скидкой, нужно просто добавить свою карту Visa в кошелек в приложении Bolt и выбрать одну из вокзальных точек как пункт начала или завершения поездки.

Отмечается, что за первые месяцы года уже 245 тысяч раз пассажиры воспользовались этой акцией для поездок на такси до вокзалов, экономя при этом 12 миллионов гривен. Поэтому нет никаких оснований прекращать это выгодное пользование.

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