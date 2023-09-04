В Киевской области трагически погиб 4-летний мальчик: его искали десятки человек

В Белогородке утонул 4-летний мальчик.

Фото: полиция Киевщины

В селе Белогородка, что в Бучанском районе Киевской области, обнаружили тело пропавшего накануне 4-летнего мальчика. Мальчик утонул. Об этом сообщила пресс-служба полиция Киевщины.

В ведомстве отметили, что более 110 человек были задействованы в поисках мальчика, по следу шли служебные собаки, полицейские обследовали местность с помощью дрона.

«К сожалению, малолетний погиб. Полиция Киевщины проводит проверку всех обстоятельств инцидента», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве за день утонули два человека.

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