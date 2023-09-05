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  1. В Україні

На Київщині директор підприємства незаконно заволодів землями вартістю понад 32 млн грн

07:00, 5 вересня 2023
Директора сільськогосподарського підприємства судитимуть за заволодів землями.
На Київщині директор підприємства незаконно заволодів землями вартістю понад 32 млн грн
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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника приватного сільськогосподарського підприємства за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.

Як повідомляє Київська обласна прокуратура, обвинувачений, без документів, що підтверджують факт правонаступництва на землі ліквідованого колективного сільгосппідприємства, зареєстрував за очолюваним підприємством право власності на 10 земельних ділянок.

«За результатами його шахрайських дій із комунальної власності однієї з сільських рад Бучанського району вибули 23 га землі вартістю понад 32 млн грн», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що раніше стосовно двох державних реєстраторів, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, обвинувальні акти скеровані до суду за фактом несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах (ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362  КК України).

Раніше ми писали, що на Київщині адвокат входив до злочинної групи, яка займалася шахрайством із землею.

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