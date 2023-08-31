На Київщині адвокат входив до злочинної групи, яка займалася шахрайством із землею

Через дії учасників злочинної групи з комунальної власності безпідставно вибули землі ринковою вартістю понад 7,3 млн грн.

На Київщині викрили злочинну групу, яку організував місцевий мешканець з метою заволодіння чужим майном. Як виконавців він залучив адвоката та особу, що мала зв’язки в органах влади, серед держреєстраторів і нотаріусів, передає офіційний сайт прокуратури Київської області.

Як зазначають у прокуратурі, за підробленими документами підозрювані оформили на товариство, директором якого був адвокат, право приватної власності на 4 земельні ділянки промисловості загальною площею майже 5 га.

«Згодом частину цих земель продали, а отримані від правочину кошти розподілили між собою і розпорядились ними на власний розсуд.

Через дії учасників злочинної групи з комунальної власності безпідставно вибули землі ринковою вартістю понад 7,3 млн грн. Одній з територіальних громад Білоцерківського району спричинено збитки на вказану суму», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці повідомили про підозру організатору та двом учасникам злочинної групи за фактами шахрайства, використання підроблених документів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).

За клопотанням прокуратури суд наклав арешт на зазначені земельні ділянки. Адвокат три місяці вже перебуває під вартою, організатору та другому співучаснику також обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Раніше ми повідомляли, що у Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру 18-річному уродженцю Запорізької області за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Додамо, у Києві «накрили» масштабний call-центр шахраїв.

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