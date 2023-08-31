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В Дніпрі суд обере запобіжний захід патрульному, який застрелив нападника: відео з-під стін суду

16:35, 31 серпня 2023
В Дніпрі до суду прийшли десятки патрульних підтримати колегу.
В Дніпрі суд обере запобіжний захід патрульному, який застрелив нападника: відео з-під стін суду
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В Дніпрі сьогодні, 31 серпня, суд обере запобіжний захід патрульному поліцейському, який застрелив чоловіка під час нападу на нього та його напарницю 29 серпня. Біля будівлі суду зібралися кілька десятків правоохоронців, які прийшли підтримати колегу, – повідомляє «Суспільне».

Нагадаємо, правоохоронцюя затримали за підозрою у перевищенні службових повноважень та умисному вбивстві. Судове засідання привернуло увагу, оскільки до суду прийшли кілька десятків поліцейських, які прагнуть виразити свою підтримку обвинуваченому.

На фоні подій, Давид Арахамія заявив: «ми розмежуємо достатні і недостатні межі самооборони».

Глава МВС Ігор Клименко прокоментував трагедію, у якій правоохоронець застрелив чоловіка, зазначивши, що стрілянина в Дніпрі – серйозний прецедент, у правовій державі не б'ють поліцейських.

Крім того, у прокуратурі прокоментували інцидент з патрульним, який застрелив чоловіка в Дніпрі.

Додамо, поліція опублікувала відео з нагрудних камер патрульних, які зафіксували стрілянину у Дніпрі.

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