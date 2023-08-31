В Днепре суд изберет меру пресечения патрульному, который застрелил нападавшего: видео из-под стен суда

В Днепре в суд пришли десятки патрульных поддержать коллегу.

В Днепре сегодня, 31 августа, суд изберет меру пресечения патрульному полицейскому, который застрелил мужчину во время нападения на него и его напарницу 29 августа. У здания суда собрались несколько десятков правоохранителей, которые пришли поддержать коллегу, – сообщает «Суспільне».

Напомним, правоохранителя задержали по подозрению в превышении служебных полномочий и умышленном убийстве. Судебное заседание привлекло внимание, поскольку в суд пришли несколько десятков полицейских, которые стремятся выразить свою поддержку обвиняемому.

На фоне событий, Давид Арахамия заявил: «мы разграничим достаточные и недостаточные пределы самообороны».

Глава МВД Игорь Клименко прокомментировал трагедию, в которой правоохранитель застрелил мужчину, отметив, что стрельба в Днепре – серьезный прецедент, в правовом государстве не бьют полицейских.

Кроме того, в прокуратуре прокомментировали инцидент с патрульным, который застрелил мужчину в Днепре.

Добавим, полиция опубликовала видео с нагрудных камер патрульных, которые зафиксировали стрельбу в Днепре.

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